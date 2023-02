Exposition L. Gréo (peinture) Galerie des Tanneurs, 20 mars 2023, L'Aigle .

Exposition L. Gréo (peinture)

2023-03-20 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-16 17:30:00 17:30:00

L’Aigle

Orne

JE N’AI PLUS LE TEMPS D’ETRE RAISONNABLE dit Laurent Gréaume, L Gréo de son nom d’artiste, né un 6 août 1960 à Saint Adresse près du Havre.

Il voue depuis toujours un amour profond à la peinture L Gréo suit pendant quelques mois des cours aux Beaux Arts de Caen, mais le travail « académique » l’étouffe rapidement Il se sent coincé, étriqué, censuré par l’enseignement proposé.

Son imaginaire a besoin d’espace et de démesure. Anticonformiste, le jeune artiste abandonne alors les cours, choisit un aller simple pour la peinture, sans détour ni retour et part seul démarrer son chemin pictural.

À partir de ce jour, son art l’accompagne partout Il peint quotidiennement, de l’abstrait, du figuratif, de l’expressionnisme, sur toutes sortes de supports, toiles, panneaux de bois, tissus Dans ses peintures, on sent l’inspiration des grands maîtres qui le fascinent.

L.Gréo a un besoin viscéral de peindre pour extérioriser ses sentiments, ses humeurs. Il reconnaît être animé d’une colère bienfaisante qui le pousse à chercher sans arrêt la suite fuite ? La peinture m’a sauvé, confie t il. Pudique dans l’âme, discret, peu bavard, il préfère ses pinceaux aux longs discours.

Les toiles sont denses et très colorées, il s’amuse souvent à y glisser moult détails et une lecture attentive est souvent nécessaire pour décoder et apprécier ses messages cachés. Il aime les grands, les très grands formats.

La plupart de ses personnages ont des formes anatomiques des plus étranges qui interrogent sur sa vision de l’humanité. L.Gréo est depuis toujours un « obsédé textuel » Alors peu à peu, des mots, des « phrases formules » apparaissent dans sa peinture pour véhiculer des messages spontanés, enfantins et à la fois effroyablement sérieux.

Philosophie : Chaque toile est une aventure, et je me pose de moins en moins de questions.

Peindre et dépeindre la vie,

Je travaille en urgence, à l’instinct,

Je cherche la couleur constamment,

Le rythme et les mots qui jaillissent comme des flèches,

Pour que la poésie investisse le quotidien.

L’intranquille vous salue

