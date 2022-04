EXPOSITION – L’ ENLUMINURE ET L’ AVENTURE DES ECRITURES Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz

EXPOSITION – L’ ENLUMINURE ET L’ AVENTURE DES ECRITURES Villeneuve-en-Retz, 20 avril 2022, Villeneuve-en-Retz. EXPOSITION – L’ ENLUMINURE ET L’ AVENTURE DES ECRITURES Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz

2022-04-20 – 2022-04-20 Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique L’accès à l’exposition est libre et gratuite. La visite du Musée du Pays de Retz est payante : plus d’informations ICI Le Musée vous propose de découvrir l’histoire de l’Enluminure à travers une exposition pédagogique et ludique ! apr@museedupaysderetz.fr +33 2 40 21 40 83 http://museedupaysderetz.fr/ L’accès à l’exposition est libre et gratuite. La visite du Musée du Pays de Retz est payante : plus d’informations ICI Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Villeneuve-en-Retz Autres Lieu Villeneuve-en-Retz Adresse Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Ville Villeneuve-en-Retz lieuville Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz Departement Loire-Atlantique

EXPOSITION – L’ ENLUMINURE ET L’ AVENTURE DES ECRITURES Villeneuve-en-Retz 2022-04-20 was last modified: by EXPOSITION – L’ ENLUMINURE ET L’ AVENTURE DES ECRITURES Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz 20 avril 2022 Loire-Atlantique Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique