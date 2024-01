EXPOSITION L. DUBOIS B. GIRARD Place Richelieu Bagnères-de-Luchon, samedi 10 février 2024.

EXPOSITION L. DUBOIS B. GIRARD Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Les concordances du temps.

Ces concordances du temps sont issues des rencontres entre les représentations visuelles d’un photographe sur trois éléments de la nature, à l’aide de trois techniques différentes, et celles des paysages sonores d’un musicien électroacousticien en regard de celles-ci.

Tout concorde pour offrir un voyage onirique où les éléments présentés intimement se rencontrent, s’interpellent, se superposent pour interroger le spectateur, lui proposer simplement d’être témoin et peut-être partenaire de cet échange, dans le plasir et au-delà.

Exposition ouverte du mercredi au dimanche. .

Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO SALLE DE LA VERRIERE

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00



