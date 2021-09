Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Exposition “Kurdewarî, pays des Kurdes” – Les rencontres de la photo Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Exposition “Kurdewarî, pays des Kurdes” – Les rencontres de la photo Chabeuil, 11 septembre 2021, Chabeuil. Exposition “Kurdewarî, pays des Kurdes” – Les rencontres de la photo 2021-09-11 – 2021-09-11 rue Bruyere Espace Oreil bas

Chabeuil Drôme Exposition de Maxime CROZET.

Niché dans les montagnes entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie, le Kurdistan reste un territoire mythique et les Kurdes, une nation sans état. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Chabeuil, Drôme Autres Lieu Chabeuil Adresse rue Bruyere Espace Oreil bas Ville Chabeuil