Exposition Kristina Depaulis LAVITRINE Limoges, vendredi 23 février 2024.

Art Contemporain

Kristina Depaulis a mis en place un projet itinérant soutenu par le contrat de filière arts plastiques et visuels, plus exactement un atelier sculpture mobile intitulé labomorphe sur l’année 2023. En vélo (tirant une remorque qui contient l’atelier) elle a sillonné le territoire de Nexon Mont de Chalus et s’est arrêtée plusieurs jours dans différents lieux (blog www.labomorphe.ovh).

Elle nous présentera ici la restitution de ce parcours à travers une exposition à laquelle est associé Jean-Marc Berguel dans la création d’archive singulier à partir de la matière du labomorphe.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:30:00

fin : 2024-03-04 18:30:00

LAVITRINE 4 Rue Raspail

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

