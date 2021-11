Exposition Klimt Bordeaux bassins des lumières, 6 novembre 2021, Bordeaux.

Exposition Klimt Bordeaux

du samedi 6 novembre au dimanche 2 janvier 2022 à bassins des lumières

[**Exposition Gustav Klimt – D’or et de couleurs**](https://the-place-to-be.fr/evenement/expo-gustav-klimt-bassins-des-lumieres-bordeaux/) —————————————————————————————————————————————— Pour leur ouverture, les Bassins de Lumières traversent un siècle de peinture viennoise et proposent un regard original sur Gustav Klimt et ses successeurs à travers des portraits, paysages, nus, couleurs et dorures. Klimt s’impose à la tête de la Sécession viennoise, un courant qui aspire à régénérer l’art en profondeur : il ouvre la voie vers la peinture moderne. L’or et les motifs décoratifs resteront un symbole de cette révolution artistique. Les visiteurs découvrent des chefs-d’œuvre en grand format tels que le célèbre Baiser et plongent dans la Vienne impériale de la fin du XIXe siècle. Une création de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi.

Exposition Gustav Klimt – D’or et de couleurs

