Le comité de jumelage de Gravedona, la ville de Guer et la médiathèque s'associent pour accueillir les oeuvres emblématiques du sculpteur italien : Elvino Motti. King and Queen, ce sont deux figures monumentales en bois, taillées directement dans deux troncs d'oliviers. Exposées à plusieurs reprises en Italie, c'est la première fois qu'elles seront présentées en France, accompagnées d'une série de photographie de l'artiste.

