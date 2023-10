Cet évènement est passé Exposition : Kick from desire Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: ile de france

Saint-Denis Exposition : Kick from desire Le 6b Saint-Denis, 12 octobre 2023, Saint-Denis. Du jeudi 12 octobre 2023 au jeudi 02 novembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit Ce projet d’exposition s’intéresse à la pratique des supporters au travers du prisme de la passion collective. Par Rozenn Veauvy et Soa Gourvest Les artistes donnent à voir le théâtre intercommunautaire et la multitude de supports identitaires des supporters tels que les maillots, écharpes, tatouages, ou fanions, qui matérialisent la force du collectif.L’exposition cherche à représenter le lien social qui relie les sup-

porters entre eux mais aussi de reconnaître les implications sociologiques de cette position, comme vecteur d’espace social.Ici, l’enjeu ne sera pas simplement d’exposer des points de vue divers sur la question du supporter, mais bien de se réapproprier certains dispositifs (comme les gradins, les filets des buts, ou même le comptoir du bar où l’on débriefe en après-match) et de les réfléchir comme outils d’accueil des publics, de médiation et de mise en monstration. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/events/exposition-kick-from-desire/ https://fb.me/e/1vnGl5kja https://fb.me/e/1vnGl5kja https://www.le6b.fr/events/exposition-kick-from-desire/

