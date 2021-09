Exposition Kévin Amiel et Keshalan La Ciotat, 7 septembre 2021, La Ciotat.

Exposition Kévin Amiel et Keshalan 2021-09-07 – 2021-10-05 Les Toiles de Marianne 14 Rue Marius Monnet

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Kévin Amiel

Trait continu



C’est par la contrainte que les choses ont commencé. Une parmi d’autres. Dessiner un sujet d’un seul trait, un trait continu. Une fois que le stylo pose sa mine contre la feuille, interdiction de le relever avant d’avoir terminé ! C’est aussi simple que ça !



De cette contrainte va naître une notion de non-contrôle, de geste aléatoire, d’adaptation à l’erreur. Accepter un trait tremblant, accepter une perspective inexacte, accepter l’ajout de traits qui ne sont pas réellement présents pour faire se rejoindre certains éléments du sujet etc… Et lentement étendre sa zone de confort, jusqu’à ce que la contrainte de départ n’en soit plus vraiment une.



Quelques nuances (de gris) réduites au minimum. Chaudes pour les ombres et froides pour quelques détails (végétation, volets…) et le tour est joué. Ne reste plus qu’à aller se perdre dans les petites ruelles de nos villes et villages à la recherche de vieilles pierres, de volets craquelés et de portes anciennes.



Keshalan

Se frotter à l’imaginaire



«Si vous regardez quelque vieille muraille couverte de poussière, ou les figures bizarres de certaines pierres jaspées, vous y verrez des choses fort semblables à ce qui entre dans la composition des tableaux; comme des paysages, des batailles, des nuages, des attitudes hardies, des airs de têtes extraordinaires, des draperies, et beaucoup d’autres choses pareilles.»

Léonard de Vinci dans son traité de la peinture.



Voilà comment Keshalan a procédé pour faire surgir en lui les images qu’il allait dessiner puis peindre.



De la même manière que l’on faisait une empreinte d’une pièce en frottant du crayon sur une feuille de papier posée dessus, il réalisait des empreintes de murs de La Ciotat et s’en servit comme source d’inspiration.



C’est incroyable de voir qu’un conseil vieux de plus de 500 ans puisse donner des images aujourd’hui encore peu communes, vous ne trouvez pas ?

La Galerie Les Toiles de Marianne vous invite à admirer les magnifiques œuvres de Kévin Amiel et Keshalan dans le cadre de ces deux nouvelles expositions.

marianneblanc@cegetel.net +33 6 88 07 10 33

