Exposition Kerascoët- Rétrospective – Encres Contées Galerie 9e art, 13 octobre 2022, Paris.

Du vendredi 14 octobre 2022 au samedi 05 novembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

. gratuit

En octobre 2022, le duo de dessinateurs Kerascoët revient enchanter les lecteurs avec une nouvelle bande dessinée, De Cape et de Mots, adaptation du roman de Flore Vesco. La Galerie vous invite, une nouvelle fois, à vous laisser emporter par le dessin enchanté du duo que forment Marie Pommepuy et Sébastien Cosset.

De la série emblématique Donjon Crépuscule jusqu’aux aventures de Serine dans De Cape et de Mots, le duo Kerascoët a toujours su renouveler son dessin et adapter habilement leur narration visuelle aux scénarios de Lewis Trondheim, Joann Sfar, Hubert, Fabien Vehlmann et Flore Vesco.

Adeptes de la technique de la couleur directe, ils explorent le travail en noir et blanc pour Donjon Crépuscule et Miss Pas touche : les planches du premier révèlent avec brio le foisonnement de détails, tandis que celles de Miss Pas Touche renforcent l’univers trouble dans lequel l’héroïne Blanche évolue au cours des volumes.

Beauté est pour Kerascoët l’occasion d’explorer le travail en bichromie, des aplats noirs rehaussés par une couleur (rose, bleu ou vert). Ces aplats d’encres renforcent le contraste et développent ainsi un récit en ombres chinoises dans ce doux conte où rien n’est plus dangereux qu’un souhait de beauté.

Les couleurs pastel de Jolies Ténèbres cachent, par leurs tons chaleureux, le drame et l’étrangeté de l’univers déployé. Quant à Voyage en Satanie c’est une explosion de couleurs quasi psychédéliques. Comment, sinon, représenter l’improbable vivacité de la vie au centre de la terre et la terreur de voir ces couleurs être noyées dans le rouge ?

Enfin, les planches de la nouvelle bande dessinée De Cape et de Mots sauront enchanter petits et grands. L’aventure de Serine à la cour du roi Léo III est soutenue par des couleurs vives, soulignant un ton plus léger pour une aventure douce et souriante.

Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris

