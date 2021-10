Exposition : KEEN SOUHAL Monflanquin, 10 novembre 2021, Monflanquin.

Exposition : KEEN SOUHAL 2021-11-10 – 2021-12-06 POLLEN 25 rue sainte marie

Monflanquin Lot-et-Garonne

Ouverture du mercredi au vendredi de 14h à 17h et sur RDV.

Ouverture exceptionnelle pour le week-end de la Saint-André de 10h à 12h et de 16h30 à 18h, le samedi et le dimanche.

Vernissage le vendredi 3 décembre à partir de 19h30.

Ouverture du mercredi au vendredi de 14h à 17h et sur RDV.

Ouverture exceptionnelle pour le week-end de la Saint-André de 10h à 12h et de 16h30 à 18h, le samedi et le dimanche. Vernissage le vendredi 3 décembre à partir de 19h30.

+33 5 53 36 54 37

Ouverture du mercredi au vendredi de 14h à 17h et sur RDV.

Ouverture exceptionnelle pour le week-end de la Saint-André de 10h à 12h et de 16h30 à 18h, le samedi et le dimanche.

Vernissage le vendredi 3 décembre à partir de 19h30.

Pollen

dernière mise à jour : 2021-10-15 par