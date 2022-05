Exposition KAZ Asté Asté Catégories d’évènement: Asté

Hautes-Pyrénées

Exposition KAZ Asté, 3 juin 2022, Asté. Exposition KAZ Jardin Perché ASTE Asté

2022-06-03 – 2022-10-02 Jardin Perché ASTE

Asté Hautes-Pyrénées Asté Accessibilité : Parking au village d’Asté (10 min de marche en montée pour arriver au Jardin Perché) / Possibilité de monter en voiture pour déposer les personnes à mobilité réduite. nLes enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. nLes animaux de compagnie ne sont autorisés que tenus en laisse. Durant la période estivale 2022, l’artiste plasticien Loïc Ploteau accueille au cœur de son Jardin Perché sur les hauteurs d’Asté les travaux d’Ilo, dessinateur numérique, et de Clarissa Marissa Nansouty, artiste plasticienne. nEnsemble, le trio d’artiste vous invite à découvrir le fruit de leur travail autour du thème : la régénération du Vivant . nPour les plus jeunes, un petit jeu de découvertes leur sera proposé lors de la visite. nLes visites de l’exposition s’effectuent : n- Vendredi et Samedi de 14h à 20h n- Dimanche de 10h à 20h n- Sur rendez-vous au 06.74.88.28.35 – 07.66.80.20.17 loic.ploteau@gmail.com Accessibilité : Parking au village d’Asté (10 min de marche en montée pour arriver au Jardin Perché) / Possibilité de monter en voiture pour déposer les personnes à mobilité réduite. nLes enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. nLes animaux de compagnie ne sont autorisés que tenus en laisse. Jardin Perché ASTE Asté

dernière mise à jour : 2022-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’évènement: Asté, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Asté Adresse Jardin Perché ASTE Ville Asté lieuville Jardin Perché ASTE Asté Departement Hautes-Pyrénées

Asté Asté Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aste/

Exposition KAZ Asté 2022-06-03 was last modified: by Exposition KAZ Asté Asté 3 juin 2022 Asté Hautes-Pyrénées

Asté Hautes-Pyrénées