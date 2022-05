Exposition KAZ à l’office de tourisme Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: 65200

Bagnères-de-Bigorre

Exposition KAZ à l'office de tourisme Bagnères-de-Bigorre, 6 juin 2022, Bagnères-de-Bigorre.

2022-06-06 – 2022-08-31

Durant la période estivale 2022, l'artiste plasticien Loïc Ploteau a le plaisir d'accueillir, dans son « Jardin Perché » sur les hauteurs d'Asté (65), ILO et Clarissa Marissal Nansouty. Du 06 juin au 31 août, venez découvrir ce dynamique collectif artistique et le fruit de leur travail autour du thème : « la régénération du Vivant »

