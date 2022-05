Exposition Kaunas moderniste, capitale européenne de la culture Mairie du 17e arrondissement de Paris, 6 mai 2022, .

du vendredi 6 mai au mardi 31 mai à Mairie du 17e arrondissement de Paris

Geoffroy Boulard, Maire du 17ème, Jean-Didier Berthault, Conseiller de Paris du 17ème, en charge des affaires européennes et internationales et Alix Bougeret, Première adjointe chargée de la culture, souhaitent mettre à l’honneur la deuxième plus grande ville de Lituanie, dont l’ambassade est située dans le 17ème arrondissement. A travers les clichés photographiques de Martynas Plepys, la mairie du 17ème invitent les habitants à découvrir son architecture moderniste et son histoire multiculturelle. Selon Geoffroy Boulard, « cette exposition sur Kaunas nous permet de réaffirmer notre attachement à l’Union européenne, et plus singulièrement encore les liens particuliers qui unissent le 17ème arrondissement et la Lituanie, dans le contexte géopolitique que nous connaissons actuellement aux portes de l’Europe. » A travers cette exposition, mais également l’ensemble des évènements et animations proposés par la Mairie autour de l’Europe, et en lien avec la Maison de l’Europe située dans le 17ème arrondissement, l’équipe municipale du 17ème continue ainsi de valoriser l’Union européenne et ses institutions.

Entrée libre

Exposition sur l’architecture de Kaunas en Lituanie

Mairie du 17e arrondissement de Paris 16-20 rue des Batignolles 75017 Paris Quartier des Batignolles Paris



