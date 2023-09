Exposition Katsumi Komagata (Temps fort « A hauteur de bébé ») Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Du mardi 07 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Dans le cadre du temps fort jeunesse « A hauteur de bébés », la médiathèque vous invite à découvrir l’univers et les livres de Komagata au sein de l’espace jeunesse.

Découvrez l’univers de Katsumi Komagata, graphiste japonais né en 1953. Il commence à publier des livres pour les enfants en 1990 avec les premiers titres de la série Little Eyes.

Des livres pliés, dépliés, découpés pour lire et pour jouer. Un travail de couleurs et de formes, simple et subtil, transforme le livre en jeu, en sculpture.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/