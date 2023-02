Exposition « Karst, cœur de montagne » Rue Saint-Laurent Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

2023-09-18 – 2023-11-20

Doubs Venez découvrir au gré de cette exposition une histoire étonnante, des paysages stupéfiants, des acteurs passionnés. Profitez de l’immersion proposée pour construire un avenir entre eau et roche… Mais pourquoi vous proposer cette exposition ?

> Expliquer la circulation de l’eau dans le massif

>Montrer le lien entre eau potable et changement climatique

> Sensibiliser aux enjeux de l’eau pour aujourd’hui et demain Cet événement entre dans le cadre de l’Année de la Loue. elise.modolini@ornans.fr Rue Saint-Laurent Galerie du Bord de Loue Ornans

