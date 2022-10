Exposition – Karst, coeur de montagne Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Doubs EUR 0 0 Parcourez la nouvelle exposition « Karst, coeur de montagne ».

Venez découvrir une histoire étonnante, des paysages stupéfiants et des acteurs passionnées.

Profitez de l’immersion proposée pour construire un avenir entre eau et roche…

Horaires et renseignements à la mairie. +33 3 81 49 83 17

