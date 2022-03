Exposition Karine Romanelli Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Mêlant images et peinture, le travail de Karine Romanelli nous transporte dans différents lieux, époques ou encore scènes de vie. Ses toiles récentes sont un clin d’œil aux femmes du peintre autrichien Gustav Klimt, mises en scène dans des décors contemporains.

Les toiles récentes de Karine Romanelli sont un clin d’œil aux femmes du peintre autrichien Gustav Klimt, mises en scène dans des décors contemporains. Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T11:30:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T11:30:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T11:30:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T11:30:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T11:30:00 2022-05-29T19:00:00;2022-06-01T11:30:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T11:30:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T11:30:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T19:00:00

