2022-07-19 10:00:00 – 2022-08-01 19:00:00 Artiste et créatrice, c'est en 2010 que s'opère le déclic : le travail du verre s'impose comme une évidence. Les compétences techniques ont été acquises en formation continue auprès d'Eddie LEGUS maître verrier pour le filage du verre au chalumeau et d'Anne GRAVALON pour le fusing et la perle, complétées par des stages spécifiques (PERRIN à Sars Poteries, DEMOISSON à Waville). Depuis 2014, Karine Hauptmann exerce dans son atelier Encre et Verre, au bord de l'Egelbach dans la commune d'Uffholtz (68) située au pied du massif Vosgien Exposition d'oeuvres en verre coloré

