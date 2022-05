EXPOSITION KARINE DEBOUZIE Pavillon de vendôme, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

le samedi 14 mai à Pavillon de vendôme

. Par ses réseaux de matériaux détournés, elle déploie dans l’espace une mise en scène de circulations et de connexions. Tout en courbe et contre courbe, en jonction et en passage l’artiste développe une nouvelle trame qui par son lacis nous donne à voir le lieu et l’architecture de manière différente, nous en offrant une nouvelle perception qui peut être déroutante. L’abstraction prend corps en interrogeant le vivant, les connexions, liens, relations entre micro et macro, visible et invisible, l’entropie et le mouvement. Médiation à 19h30, 21h, 22h et 23h

Karine Debouzie s’empare du Pavillon de Vendôme, du musée, de la façade, du bassin. Elle dévoile et définit un autre espace, un dedans-dehors, intérieur-extérieur, visible-invisible

Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle / 32, rue Celony, 131000 Aix-en-Provence



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

