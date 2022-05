Exposition – Karennañ’art (L’art portuaire éphémère), 2 avril 2022, .

Exposition – Karennañ’art (L’art portuaire éphémère)

2022-04-02 – 2022-07-09

L’exposition est née de l’étonnement d’Henri CAMUS devant l’originalité des couleurs brutes et entremêlées, des caréneurs dégorgeant leurs pinceaux et rouleaux.

Ses prises de vue sont suivies d’une sélection, pus du recadrage avant le choix du sens de présentation. Henri se considère comme un témoin qui collecte des couleurs, avant qu’elles ne soient recouvertes et disparaissent à jamais. Ses œuvres apportent de la lumière et des couleurs à la maison du site, tout en mettant à l’honneur une activité maritime, emblématique du territoire.

Stationnement payant, forfait voiture/camping-car : 8 € journée ; 4 € après 19h

contact@pointeduraz.com +33 2 98 70 67 18 https://www.pointeduraz.com/fr/content/expositions-temporaires

