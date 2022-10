Exposition « Kardesch » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-11-16 – 2022-12-23

Hautes-Pyrnes Peintures de Brigitte Kardesch

Ancienne étudiante à l’école du Louvre et à l’école des Beaux-Arts, elle a découvert très tôt l’abstraction, et utilise principalement la peinture à l’huile, la poudre d’or, le fusain et le chrome.

Elle rythme ses recherches par des séries numérotées, refusant les logiques pourtant entrelacées entre ses sujets. Elle résiste obstinément à l’interprétation critique qui pourrait contraindre l’énergie vitale qui la caractérise.

Elle est attentive également aux interactions qui peuvent surgir de sa peinture vers d’autres disciplines telles le design, la haute couture, la photographie et interroge sans cesse la relation aux publics provoquant l’insertion de ses œuvres dans l’environnement. > Exposition à découvrir tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf le dimanche) l.garcia@fol65.fr +33 5 62 44 50 54 https://www.liguedelenseignementfol65.org/la-ligue-65/ TARBES 14 rue Théophile Gautier Tarbes

