du lundi 18 octobre au samedi 20 novembre

Ti ar Vro Vannes et Ti Embann ar Skolioù (TES) vous propose l’exposition **”Kanañ er Skol” – “Chanter en breton à l’école”.** _”Cette exposition bilingue autour des chansons en breton, élaborée et conçue par TES, est une poursuite de l’album-CD_ **_« 1, 2, 3, Kanañ a ri ! »_**_._ _Fruit d’un travail approfondi sur le chant breton dans l’enseignement, elle propose un parcours pédagogique pour aborder la culture du chant breton à l’école et l’inscrire dans les apprentissages scolaires.”_ Maryvonne Berthou sera présente pour présenter l’exposition aux élèves des écoles bilingues du Pays de Vannes sur plusieurs datyes)=.

mont tre dieub

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes

