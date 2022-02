Exposition Kalypuss Centre socioculturel Loire-Divatte, 14 mars 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

Exposition Kalypuss

du lundi 14 mars au jeudi 14 avril à Centre socioculturel Loire-Divatte

Kalypuss, de son vrai prénom Maud, est une jeune artiste autodidacte de 24 ans. Nantaise depuis quelques années, elle est habituée à fréquenter le CSC Loire-Divatte lors d’événements culturels et musicaux, notamment portés par l’association AnimaSound. Son attrait pour le dessin se manifeste dès l’enfance, où elle commence à reproduire toutes sortes de modèles, puisés dans des livres illustrés de fées ou de créatures fantastiques. A l’adolescence, elle s’adonne de plus en plus régulièrement au dessin, en travaillant particulièrement les ombres et le noir et blanc. Jusque-là, tous les dessins sont réalisés à la main, avec toutes sortes de crayons, graphites, et parfois des sanguines. Ses années d’études ont marqué un long moment d’arrêt dans sa production, par manque de temps. Heureusement, la récente crise sanitaire, et notamment les différents confinements, lui ont permis de reprendre la création. Il y a un an tout juste, Kalypuss s’essaie au dessin numérique, sur tablette graphique, puis sur Ipad. Le style de dessin se perfectionne, jusqu’à s’épanouir dans de nouvelles méthodes de création, plus poussées. Son inspiration se tourne vers le féminin, des portraits de femmes fantastiques, de déesses ou d’allégories. Le monde végétal et ornemental est omniprésent, par l’apparition de feuilles, de fleurs, de branches, d’insectes et de motifs en tout genre. C’est d’ailleurs cette inspiration qui a déterminé son pseudo, puisque le terme « Alypus » désigne, en latin, une plante ou un organisme végétal capable de guérir des blessures. Le dessin ayant toujours été une sorte de thérapie, ce terme y fait correctement allusion. Depuis le milieu d’année 2021, Kalypuss propose des tirages réguliers de ses dessins effectués sur tablette numérique, mais également la création de logos pour des artisan.e.s, la création de dessins pour des projets tatouage, des créations d’affiches pour des événements artistiques ou culturels, ainsi qu’un système de commande personnalisée, où chacun est invité à venir parler de son projet pour une réalisation unique. Exposition visible du 14 mars au 14 avril 2022 du mardi au samedi matin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au centre socioculturel Loire-Divatte, 2rte Félix Praud – 44450 Saint-Julien-de-Concelles Pages de créations sur Instagram : @kalypuss

Entrée Libre

Dans le cadre du soutien aux initiatives des jeunes 15-25 ans du territoire, le centre socioculturel Loire-Divatte propose une exposition de la jeune artiste Kalypuss du 14 mars au 14 avril 2022

Centre socioculturel Loire-Divatte 2 route Félix Praud, St Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T17:30:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T17:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T17:30:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T17:30:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T17:30:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T17:30:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T17:30:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T17:30:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:30:00;2022-04-04T10:00:00 2022-04-04T17:30:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T17:30:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T17:30:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T17:30:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T17:30:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T17:30:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T17:30:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T17:30:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T17:30:00