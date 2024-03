Exposition « Kaléidoscope » Le lieu 9 Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Exposition « Kaléidoscope » Le lieu 9 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Philippe Derik voit les choses en grand. Pour le Festival, ce sur-vitaminé multi-instrumentiste s’approprie la galerie Lieu 9 et imagine une boite en forme de maison dont il détourne les murs à sa sauce.

Entre collages de papiers découpés sur lesquels il redessine, montages rigolos et grandes fresques de monstres plus ou moins imaginaires, c’est une avalanche de couleurs qui prend vie sous les yeux des visiteurs…

Une multitude de personnages s’éparpillent de toutes parts et tentent par tous les moyens d’attirer l’attention des petits comme des grands.

Impossible de résister à leur petite musique Come on and join the band !



Et pour les fans, Philippe Derik imagine un journal inédit et gratuit entièrement consacré à sa monsters team, histoire de pouvoir aussi les emmener chez soi (dans la limite des stocks disponibles). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-25

Le lieu 9 300, Avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

L’événement Exposition « Kaléidoscope » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence