Exposition : Kahina Loumi, Una Vita in Vacanza Binic-Étables-sur-Mer, 25 mai 2022, Binic-Étables-sur-Mer.

2022-05-25 15:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer

Une réflexion autour de la peinture, pratique séculaire, et de son support dans la création contemporaine. La jeune artiste rennaise présente des œuvres produites suite à un séjour en Sicile. Les ruines de Syracuse, l’atmosphère colorée des îles éoliennes, la nature sauvage de ce territoire insulaire, apparaissent dans des aplats de couleur, un certain flottement des formes, un jeu de vides et de pleins. nUne véritable immersion dans l’univers pictural sensible de Kahina Loumi. nÉgalement ouvert le mardi et dimanche de 10h à 12h.

+33 2 96 73 39 92 http://www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie

