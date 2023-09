Exposition Jym, Confidences du fleuve Galerie Les Montparnos Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 12 octobre 2023 au jeudi 09 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Exposition de peintures et dessins de l’artiste anglo-allemande Jym.

Un fleuve.

Puisant sa source dans l’intériorité de la terre pour se jeter bien après dans

la clarté de l’océan. Entre ces deux extrémités l’eau lente s’écoule, cheminant.

Tantôt rapide, nerveuse en surface, tantôt sereine et profonde, l’élément

creuse son sillon. Dans ses passages de calme aux remous souterrains, observant

les eaux on ne parvient à distinguer ni lire le fond qui garde son secret. Ce

que l’on voit ce sont des reflets de ciel et les arbres de la rive. Pareil aux

âges de la vie, ce fleuve au début était un ruisseau, les rigoles de l’enfance,

les joies des petits courants, puis grandissant, le courant se fait de plus en

plus puissant entraînant à lui d’autres confluents. A mesure qu’il croît, il se

renforce, se muscle et devient ce qu’il doit être, un fleuve fort et

tumultueux. Ayant alors écarté les deux rives à leurs limites, il termine sa

course dans le vaste. Un voyage naissant d’une source obscure, intérieure pour se

fondre en toute fin dans le bleu retrouvé. Or là, dans cet heureux milieu du

voyage, s’accouder à une passerelle, ou s’assoir ici encore sur le bord de la

rive, pour observer les mouvements de l’onde qui s’écoule sans cesse comme la

fuite des heures. Banc de sable de Loire qui coule dans le sablier. Pourtant,

devant ce tableau une image persiste, intemporelle. Certes, oui, cela bouge

sans cesse, lumières et ombres apparaissent et disparaissent dans une traversée

mouvante… Mais une impression demeure. Image qui contient toute la rapidité et

les lenteurs, le défilé des jours, des saisons, des couleurs aux gammes de

verts et aux tonalités d’ocre. Dans chaque toile apercevoir un recoin de

lumière qui se fraye un chemin sous la frondaison des arbres. Parmi le murmure

des mouvements, le frémissement des reflets, le coup de pinceau sûr, signe la

mélodie des eaux composée par une mémoire. Face au fleuve, dans ce tableau,

s’arrêter, l’œil posté en son centre ou cherchant l’amont d’un jaillissement

intérieur ou le là-bas de la quête du large. Le regard est plongé dans le désir

de cette part inconnue du visible, celle, consciente, qu’il n’est pas même en

mesure d’imaginer. Tout est gestuel d’un miroir, échos imagés de l’âme, aux arrondis

caressant les méandres. Le fleuve nous parle ; mais que dit-il ? Ce

tableau-ci ou-là, à lire comme un autoportrait de l’instant. « C’est un

trou de verdure où chante une rivière ». Sur la rive ou le pont du voir,

observer alors ce face à face entre la source et le bleu. Etonnante atemporelle

de chaque instant retenu de l’eau qui s’écoule. C’est l’instant du tableau.

Moins, bien moins peinture du mouvement qu’intime saisie d’un fragment, fluant,

de l’immuable qui plus, bien plus qu’un mirage est image de l’insaisissable

réel. Entre eaux rapides puis dormantes, entre tumultes et paix, un passage de

lumière.

Pour

son exposition automnale, la galerie Les Montparnos est très heureuse de vous

inviter à découvrir l’œuvre de la peintre Jym. Exposition du 12 octobre au 9

novembre 2023. Vernissage le jeudi 12 octobre à partir de 18h30 en présence de

l’artiste.

A l’Art

Vivant !

Mathyeu

Le Bal

Galerie Les Montparnos 5 rue Stanislas 75006 Paris

Contact : http://www.galerielesmontparnos.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 http://www.galerielesmontparnos.com/

