Exposition « Juste un bisou » Bergerac, 24 novembre 2021, Bergerac.

Exposition « Juste un bisou » Bergerac

2021-11-24 – 2021-11-24

Bergerac Dordogne Bergerac

Venez découvrir Croüch et Anormally, deux auteurs et illustrateurs Bergeracois, qui vous proposent, autour de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre, deux séances de ventes et dédicaces de leurs livres « À quoi tu joues ? « (5-10 ans) et « Juste un bisou » (2-5 ans)

Le mercredi 24 novembre 2021 de 15h à 17h

Le samedi 27 novembre 2021 de 10h30 à 12h

En parallèle, l’espace Jeunesse de la médiathèque de Bergerac sera heureuse de vous accueillir pour découvrir l’exposition « Juste un bisou » du 16 au 27 novembre 2021.

+33 5 53 57 67 66

La Cab

Bergerac

