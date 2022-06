Exposition « Juliette Roche » au Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence, 16 juillet 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Exposition « Juliette Roche » au Musée Estrine

8 Rue Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

2022-07-16 – 2022-12-23

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence

Bouches-du-Rhône

Cette rétrospective d’une cinquantaine d’œuvres revient sur le parcours insolite de l’artiste Juliette Roche. À la fois peintre et écrivain, Juliette Roche a traversé le XXe siècle en s’associant aux avant-gardes artistiques de la première moitié du siècle. Adoptée très tôt par le groupe des nabis, elle découvre le cubisme en 1912. Sa première exposition personnelle a lieu à la galerie Bernheim-Jeune en 1914. Durant la guerre, l’artiste et son futur mari le cubiste Albert Gleizes, pacifistes convaincus, rejoignent New York, où Duchamp les introduit dans le cercle des collectionneurs animé par Louis et Walter Arensberg. Dès 1915, J. Roche participe aux activités Dada, avec Duchamp et Picabia. Après un long séjour à Barcelone, le couple Gleizes, qui expose à la galerie Dalmau, revient à New York ; J. Roche prépare avec Duchamp la première exposition de la Society of Independent Artists (avril 1917), où elle présente quelques œuvres d’inspiration dadaïste. Son récit, La Minéralisation de Dudley Craving Mac Adam publié en 1924, évoque les aventures d’Arthur Cravan et des exilés à New York. En 1927, J. Roche fonde avec son mari la résidence d’artistes de Moly-Sabata à Sablons (Isère), qui met à disposition des ateliers artisanaux et réunit, entre autres, Anne Dangar (1885-1951), Jacques Plasse Le Caisne. Elle est alors une fervente militante de l’éducation artistique populaire. Avec Gleizes, elle s’installe à Saint-Rémy-de-Provence en 1939 dans un grand mas où ils mettent en pratique leur vision biodynamique de l’agriculture déjà pensée en permaculture. Juliette Roche a œuvré toute sa vie pour la reconnaissance et la diffusion de l’œuvre de son mari Albert Gleizes, notamment à travers la création de la Fondation Albert Gleizes. Une importante rétrospective lui est consacrée en 1962, à la galerie Miroir à Paris. Les années 2020 permettront sûrement de la reconsidérer comme une icône de la modernité.

Exposition de Juliette Roche au Musée Estrine du 16 juillet au 23 décembre 2022 !

contact@musee-estrine.fr +33 4 90 92 34 72 http://musee-estrine.fr/

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-23 par