EXPOSITION – JULIEN CUNY Mandray Mandray Catégories d’évènement: Mandray

Vosges

EXPOSITION – JULIEN CUNY Mandray, 22 octobre 2022, Mandray. EXPOSITION – JULIEN CUNY Mandray

2022-10-22 – 2022-11-04

Mandray Vosges Mandray “Lorsque je peins ou dessine, je pars du chaos, je commence à peindre spontanément des éléments simples, formes, lignes, surfaces disposés sans idées préconçues sur la toile. Ces éléments s’imbriquent, s’associent et donnent naissance à des formes complexes.

Cette pratique s’inscrit dans un mouvement artistique, l’inabstrait, qui consisterait à évoluer librement entre le monde abstrait et le monde figuratif, sans être contraint à rien, ou plutôt en admettant toutes les manières utiles à la peinture qui serait résolument une “dérive” au sens de la liberté d’expression picturale ; ainsi effaçant, ajoutant, décidant finalement ce qui est bon de laisser apparaître.” Julien Cuny mandroseraie@orange.fr +33 6 80 13 77 36 http://www.mandroseraie.com/ La Mandroseraie

Mandray

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Mandray, Vosges Autres Lieu Mandray Adresse Ville Mandray lieuville Mandray Departement Vosges

Mandray Mandray Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mandray/

EXPOSITION – JULIEN CUNY Mandray 2022-10-22 was last modified: by EXPOSITION – JULIEN CUNY Mandray Mandray 22 octobre 2022 Mandray Vosges

Mandray Vosges