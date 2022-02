Exposition – Julie M Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

Marne

Exposition – Julie M Hautvillers, 21 mars 2022, Hautvillers.

2022-03-21 – 2022-04-03

Hautvillers Marne Hautvillers Diplômée de l’École des Beaux-Arts d’Angoulême, elle a travaillé avec le scénariste Jean-Louis Fonteneau chez Delcourt et publie régulièrement dans « Choco-Creed » avec le Doudou rêveur, ou Gingko, au sein du collectif Café Creed. Adepte de la ligne claire, elle tient à s’adresser aux petits et grands de la même façon à travers son univers coloré et riche qui met en situation de drôles de personnages. Calvin et Hobbes est une série qui l’inspire beaucoup. Par ailleurs elle a créé avec son compagnon Josepe sa propre maison d’édition « BELLOLOCO » et publie sa série « Naturellement ». http://www.bd-bulles.com/ Hautvillers

