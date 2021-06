Nantes Musée Jules Verne Exposition « Jules Verne – L’Extraordinaire Voyage à Nantes » Musée Jules Verne Nantes

Exposition « Jules Verne – L’Extraordinaire Voyage à Nantes » Musée Jules Verne, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Nantes. 2021-09-16

Horaire :

Gratuit : non Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 1,50€ Tous publics Il est de retour… parmi nous ! Après son Tour du monde en quatre-vingts jours, ses Cinq semaines en ballon, de la Terre à la Lune en passant par le Centre de la Terre, l’écrivain de tous les voyages n’avait, jusqu’à présent, jamais traversé les couloirs du temps. C’est chose faite !Le musée invite l’illustrateur Benoît Vieillard à investir ses murs pour une visite décalée de Nantes en compagnie de Jules Verne, de retour dans sa ville natale près de deux siècle après sa naissance.Embarquez pour des rencontres impromptues dans les lieux emblématiques de Nantes qui ont nourri l’inspiration de l’écrivain, et vivez à ses côtés des situations teintées d’humour. Musée Jules Verne 3 Rue de l’Hermitage Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

