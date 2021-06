Marchiennes Salle Dufour,Marchiennes, Marchiennes, Nord Exposition Jules Mougin, Facteur poète, artiste de l’Art Brut et de la Littérature Prolétarienne Salle Dufour,Marchiennes, Marchiennes Catégories d’évènement: Marchiennes

Exposition portant sur la vie de Jules Mougin, Facteur poète né à Marchiennes le 10 mars 1912. Cet artiste fut adepte de l’Art Brut et de la Littérature Prolétarienne. Sa vie durant, il a écrit sur tout type de support (cuillère en bois, papier, filtre à café, murs etc) à ses amis connus et inconnus (Giono, Dubuffet, Chaissac, Christian Marin, et bien d’autres !). Son moyen de transmettre ses écrits était bien souvent la Poste (son employeur). Il était également dessinateur, sculpteur et bien d’autres choses. Personnage hors du commun à découvrir de toute urgence !

