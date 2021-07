Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Exposition Jules Adler et Luxeuil, un enfant du pays Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Exposition Jules Adler et Luxeuil, un enfant du pays Luxeuil-les-Bains, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Luxeuil-les-Bains. Exposition Jules Adler et Luxeuil, un enfant du pays 2021-07-03 – 2021-10-31 Tour des Echevins 36 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 3 3 EUR Connu pour ses peintures naturalistes et surnommé le « peintre des humbles », cette exposition retrace la jeunesse de l’artiste, à travers ses premières œuvres, qui révèlent ses prédispositions pour le dessin, en passant par des dessins réalisés pendant ses années de formation à Paris, qui lui vaudront de remporter le concours de professeur de dessin.

Depuis ses premiers croquis des vieilles maisons du centre, jusqu’à ses célèbres vues de Luxeuil, les œuvres exposées montrent aussi son attachement profond pour sa ville natale : Luxeuil. Au Musée de la Tour des Echevins. Ouvert du 1er juillet au 31 août du jeudi au lundi de 14h à 18h. Du 1er septembre au 31 octobre, les mardis de 14h à 48h.

Dernière entrée 45 min avant la fermeture.

Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Tour des Echevins 36 Rue Victor Genoux