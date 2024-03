Exposition Juillet 1944, le mois le plus long Périers, vendredi 26 juillet 2024.

Exposition Juillet 1944, le mois le plus long Périers Manche

Juillet 1944, Le Mois le Plus Long [ou l’histoire oubliée d’un territoire entre Bataille des Haies et Reconstruction].

Au cœur du Centre Manche, la Bataille des Haies, se déroule en juillet 44 sur un front qui s’étend de La-Haye-du-Puits à Saint-Lô. Cet épisode compliqué, le plus coûteux en vies humaines de la Bataille de Normandie a été largement oublié. Cette exposition vous fait découvrir cette phase de l’Histoire méconnue du grand public au travers d’objets, d’images d’archives, de témoignages et de textes et illustrations. Elle évoque également la Reconstruction qui a façonné notre territoire actuel.

Exposition itinérante du 12 au 16 juillet à La Haye (Salle de Saint-Symphorien-le-Valois), du 19 au 23 juillet à Lessay (Espace culturel) et du 26 au 30 juillet à Périers (pôle communautaire).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 10:00:00

fin : 2024-07-30 19:00:00

Place du Fairage

Périers 50190 Manche Normandie

