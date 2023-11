Exposition Juanjo Guarnido « Blacksad T. 7 » Galerie 9e art Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 10 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

Le vendredi 17 novembre 2023

de à

.Tout public. gratuit

Juanjo Guarnido revient sur les murs de la Galerie 9e art pour présenter son travail sur le dernier album de Blacksad.

Un évènement artistique et littéraire à ne pas manquer, les planches et illustrations étant exposées pour la première fois après la sortie de l’album !

De retour pour la deuxième partie de son aventure, Blacksad nous entraîne de nouveau dans les méandres de la politique new-yorkaise. Alors que Juan Díaz Canalès nous emporte de révélation en révélation, offrant à chaque personnage des motivations complexes, Juanjo Guarnido montre avec brio la complexité de ces péripéties. Le talent du dessinateur s’exprime en peuplant la ville de personnages toujours aussi variés et hauts en couleur. La lumière de chaque scène est méticuleusement étudiée pour soutenir le récit. Si la splendeur des couleurs de Juanjo Guarnido était déjà avérée, elle est ici reconfirmée par un hommage au travail de Van Gogh et aux impressionnistes jusqu’aux aquarelles des ciels houleux de New York. De nouveau, le duo de Juan Díaz Canalès et de Juanjo Guarnido nous emmène dans un récit entraînant qui ne laissera personne de marbre.

Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris

Contact : https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=452 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/events/694341065995368/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/694341065995368/?ref=newsfeed https://www.galerie9art.fr/?content=home

Juanjo Guarnido