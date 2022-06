Exposition Juan Gimenez – L’art de la SF Galerie 9e art Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition Juan Gimenez – L’art de la SF Galerie 9e art, 3 juin 2022, Paris. Du vendredi 03 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 13h00

. gratuit

La Galerie du 9e art est heureuse de vous présenter une exposition rétrospective du travail de Juan Gimenez. Dès l’âge de 16 ans, il publie des histoires dans la presse de son pays natal. Il finit par étudier le dessin à l’Académie des Beaux-Arts de Barcelone pour se diriger plus intensément vers la BD. Il produit peu à peu à l’international, en France avec la publication de son premier album en français chez Glénat, L’Etoile Noire, scénario de Barreiro. Outre la BD, il participe également avec Gerard Potterton sur le film d’animation américain Heavy Metal en 1980 dont il réalise le story board. Devenu un dessinateur en vogue, et qualifié de meilleur dessinateur à quatre reprises entre 1983 et 1990 par des sondages dans des revues espagnoles, il rajoute à son palmarès le Gaudi du meilleur dessinateur à la Feria Internacional del Comics de Barcelone en 1991. Illustrateur très demandé, on peut voir son travail sur de nombreux supports : des couvertures de roman, aux jeux vidéo dont il réalise la conception graphique. C’est seulement en 1992 qu’il rencontre Alexandro Jodorowsky dont il admire le travail. Naitra alors une longue collaboration entre Gimenez et Jodorowsky qui donnera naissance à une oeuvre monumentale, La Caste des Méta-Barons. Juan Gimenez a su imposer sa patte au genre littéraire de la science-fiction grâce à son style graphique sans pareil. Il plonge le lecteur dans un univers où l’emploi de couleurs vives apporte une certaine touche de poésie et de légèreté qui contraste avec la violence portée par ses dessins. Artiste incontournable, des oeuvres s’étalant sur près de 40 ans de son travail sont présentés à la Galerie 9e art. Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris Contact : https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=425 +33 9 83 21 03 84 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.galerie9art.fr/

Juan Gimenez

Lieu Galerie 9e art
Adresse 4 rue Crétet
Ville Paris

