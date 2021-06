Hautvillers La chapelle du parc pierre cheval Hautvillers, Marne Exposition Juan Carlos CARRILLO La chapelle du parc pierre cheval Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

du samedi 12 juin au mercredi 14 juillet

Dom Pérignon : une œuvre incontournable ! Hautvillers, Berceau du Champagne, est connu mondialement pour la présence de la tombe de Pierre Dom Pérignon au sein de son Église et son rôle dans la naissance du vin de Champagne. Pour autant, il manquait au sein de notre village un espace public de représentation de Pierre Dom Pérignon. Ériger une statue à son effigie, au cœur du village, là est notre projet. Nous souhaitons allier « Poids de l’histoire et originalité ». À la fois traditionnelle et moderne, cette œuvre symbolisera toutes les sensations que nous procure l’évocation du nom Champagne : volupté, convivialité, partage, joie, légèreté. C’est sur place, à Hautvillers, dans la Chapelle du Parc Pierre cheval que Juan Carlos CARRILLO, sculpteur à la renommée mondiale, alliera son talent à différentes prouesses techniques pour cette réalisation. Pendant plusieurs semaines, il façonnera une œuvre aux dimensions jamais réalisées alliant des matériaux inédits Venez découvrir l’atelier et l’exposition de Juan Carlos CARRILLO La chapelle du parc pierre cheval 168, rue des buttes hautvillers Hautvillers Marne

