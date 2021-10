Donzy Médiathèque de Donzy Donzy, Nièvre Exposition JP Deruelles Médiathèque de Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

du vendredi 5 novembre au vendredi 3 décembre à Médiathèque de Donzy

Exposition JP DERUELLES, illustrateur bédéiste Du 5 novembre au 4 décembre ->>>Vernissage samedi 6 novembre 17h en présence de l’artiste L’exposition présente l’univers foisonnant du dessinateur autodidacte, Jean-Pierre Deruelles. Il produit de nombreuses illustrations et affiches son thème de prédilection : la nature

Gratuit, pass sanitaire

Médiathèque de Donzy 10 rue d'Osmond 58220 Donzy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00

