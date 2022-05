Exposition : Joyaux des Alpes italiennes Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: 74400

Chamonix-Mont-Blanc

Exposition : Joyaux des Alpes italiennes Chamonix-Mont-Blanc, 19 décembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Exposition : Joyaux des Alpes italiennes Musée des Cristaux – Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc

2022-12-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-31 18:00:00 18:00:00 Musée des Cristaux – Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot

Chamonix-Mont-Blanc 74400 EUR L’Italie du Nord recèle de nombreuses richesses minéralogiques. Cette exposition, issue d’une collection privée, vous invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes. musee-cristaux@ccvcmb.fr +33 4 50 54 78 39 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html Musée des Cristaux – Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2021-12-02 par

Détails Catégories d’évènement: 74400, Chamonix-Mont-Blanc Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Musée des Cristaux - Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Musée des Cristaux - Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Departement 74400

Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamonix-mont-blanc/

Exposition : Joyaux des Alpes italiennes Chamonix-Mont-Blanc 2022-12-19 was last modified: by Exposition : Joyaux des Alpes italiennes Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 19 décembre 2022 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc 74400