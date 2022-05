EXPOSITION JOVER Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

EXPOSITION JOVER Béziers, 6 mai 2022, Béziers. EXPOSITION JOVER Béziers

2022-05-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-16 19:00:00 19:00:00

Béziers Hérault L’artiste Jover expose ses œuvres street art chez Switch-On !

Entrée libre aux horaires d’ouvertures du magasin. L’artiste Jover expose ses œuvres street art chez Switch-On !

Entrée libre aux horaires d’ouvertures du magasin. +33 4 67 36 20 38 L’artiste Jover expose ses œuvres street art chez Switch-On !

Entrée libre aux horaires d’ouvertures du magasin. switch-on

Béziers

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

EXPOSITION JOVER Béziers 2022-05-06 was last modified: by EXPOSITION JOVER Béziers Béziers 6 mai 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault