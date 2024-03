Exposition Journées des Métiers d’art Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National, samedi 6 avril 2024.

Exposition Journées des Métiers d’art Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Exposition de créations d’artisanat d’art

Toutes ces oeuvres requièrent une parfaite maîtrise technique et sont les fruits de recherches pour un artisanat innovant. Originales et non produites en série, elles confèrent à votre intérieur une qualité esthétique de vie. A découvrir absolument grâce à l’accueil de la Municipalité jouvencelle.

Jean-Claude Canonne et Monica Trevallinet, Céramistes,

Georges Morin, Marqueteur de paille et coquilles d’oeufs,

Jacques Roger, designer mobilier métal,

Claire Dumoulin, vitrailliste,

Frédéric Mertz, créateur cristal,

Anne Lanci, Mosaïste.

Quelques pièces seront visibles depuis la vitrine de la Bibliothèque Municipale, Rue de l’Espérance, pour le public.

Entrée libre, accès à mobilité réduite à l’arrière de l’Hôtel de Ville/ Ascenseur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Sallon d’Honneur

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté atelierdart.jouvence@gmail.com

