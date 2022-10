Exposition : journée internationale pour les droits des filles #lesfillesdebout Square Monseigneur Maillet Paris Catégories d’évènement: île de France

A l’occasion de la journée mondiale des filles, qui a lieu chaque année le 11 octobre, l’ONG Plan International présente une exposition consacrée aux droits des filles. A découvrir jusqu’au 30 octobre 2022 ! Partout dans le monde et en France, les filles luttent pour leurs droits. En 2012, à l’initiative de Plan International, l’ONU a reconnu le 11 octobre comme journée internationale pour les droits des filles. #Lesfillesdebout Les filles démontrent chaque jour qu’elles ont le droit et le potentiel de décider pour elles mêmes et leur avenir. Membre du réseau mondial Plan International, l‘ONG Plan International France agit depuis 1993 pour garantir ce droit et donner ce pouvoir. Notre conviction : aucune décision à l’égard de leur vie ne peut être prise sans leur consentement et encore moins à leur place. Pour cette 10e édition de la journée internationale des droits des filles, retrouvez 13 tableaux pour sensibiliser aux discriminations subies par les filles dans le monde et les sensibiliser à leurs droits autour de la thématique « elle n’a pas dit oui » qui illustre ce à quoi les filles ne peuvent pas consentir : mariages forcés, excisions, harcèlement de rue, harcèlement en ligne etc. Faire valoir les droits des femmes adultes commence par faire valoir les droits des filles ! #lesfillesdebout Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris Contact : https://les-filles-debout.plan-international.fr/ 01 84 87 03 50 contact@plan-international.fr https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance https://les-filles-debout.plan-international.fr/

