Exposition « Journal 2020 – La mémoire » 2021-07-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-17 19:00:00 19:00:00 square Charles Aznavour Espace Jeanne de Flandreysy

Valence Drôme

Valence Drôme « Ma mémoire joue un rôle fondateur sur laquelle je travaille. J’interprète des moments vécus au regard de ma subjectivité actuelle. Qui se déploie selon le mode d’un journal littéraire. » http://www.valence.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Lieu Valence Adresse square Charles Aznavour Espace Jeanne de Flandreysy Ville Valence