Plongez dans un château fort au milieu du XIII siècle avec cette exposition jeu ! Les enfants pourront « dresser » la table, endos­ser l’habit du chevalier (camail, heaume, bouclier… ), jouer avec des puzzles magnétiques, créer leur bla­son, s’admirer en costume médiéval ou aller lire dans l’enceinte crénelée.

Exposition gratuite, entrée libre

