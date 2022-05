Exposition “Joséphine Baker, un Destin Extraordinaire » Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Exposition “Joséphine Baker, un Destin Extraordinaire » Souillac, 3 juin 2022, Souillac. Exposition “Joséphine Baker, un Destin Extraordinaire » Souillac

2022-06-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-10 19:00:00 19:00:00

Souillac Lot Souillac « JOSEPHINE BAKER, UN DESTIN EXTRAORDINAIRE » présente la vie exceptionnelle de la première femme afro-américaine entrée au Panthéon.

Retrouvez une importante diversité de documents, dessins, créations de haute couture, photographies… illustrant la créativité de Joséphine Baker et son influence sur le XXIème siècle.

Une exposition révélant les moments forts de ce destin, à ne pas manquer.

L’exposition rend hommage aux multiples facettes de Joséphine Baker. Venez découvrir une sélection d’objets ayant appartenu à Joséphine Baker provenant d’une collection privée jamais exposée au grand public : photos, affiches, documents, films mais aussi vêtements de haute couture et costumes de scène. +33 6 30 95 43 53 Libre de droit

Souillac

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Ville Souillac lieuville Souillac Departement Lot

Souillac Souillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souillac/

Exposition “Joséphine Baker, un Destin Extraordinaire » Souillac 2022-06-03 was last modified: by Exposition “Joséphine Baker, un Destin Extraordinaire » Souillac Souillac 3 juin 2022 Lot Souillac

Souillac Lot