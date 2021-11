Eysines centre d'art contemporain château Lescombes Eysines, Gironde Exposition Joseph Lépine – centre d’art d’Eysines centre d’art contemporain château Lescombes Eysines Catégories d’évènement: Eysines

du mercredi 10 novembre au dimanche 12 décembre à centre d’art contemporain château Lescombes

Rendez-vous **du 14 octobre au 12 décembre** 2021 au centre d’art contemporain, château Lescombes à Eysines, pour l’exposition consacrée à Joseph Lépine. Peintre contemporain d’Henri Matisse ou de Paul Signac, cet artiste est considéré comme le seul post-impressionniste bordelais. Installé de longues années à Bordeaux, il a fréquenté l’atelier de Louis Cabié. La nature, les paysages et les intérieurs captent son attention. Ce sont ces sujets qu’il pose sur la toile en déjouant les perspectives, les éclairant de couleurs éblouissantes et peu à peu, domptant lumière et matière. Sa grande liberté dans l’usage des couleurs, notamment du jaune flamboyant, le rapproche des Fauves.

Gratuit sur entrée libre, accès sur pass sanitaire

Rétrospective d’un impressionniste moderne centre d’art contemporain château Lescombes 198 avenue du Taillan-Médoc 33320 Eysines Eysines Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00

