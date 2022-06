Exposition « John Stewart » au Musée Estrine, 25 juin 2022, .

Exposition « John Stewart » au Musée Estrine



2022-06-25 – 2022-09-25

Né à Londres et élevé à Paris, John Stewart a été combattant britannique six ans, pendant la deuxième guerre mondiale et prisonnier des Japonais durant trois ans. Armé de son premier appareil photo, il rencontre Picasso, Matisse et Braque, dont il réalise le portrait, et fait également la connaissance d’Henri Cartier-Bresson. Arrivé à New York, il se fait embaucher par Brodovitch pour Harper’s Bazaar, puis par Vogue où il travaille avec Diana Vreeland, la rédactrice en chef. Il est même conseiller technique pour le film Le Pont de la Rivière Kwai. En 1976, il revient en France et commence un travail personnel sur les natures mortes en noir et blanc. De nombreuses expositions lui ont été consacrées dans le monde.

Dans le cadre des Rencontres de la photographies à Arles, retrouvez l’exposition de John Stewart – Still life au Musée Estrine du 25 juin au 25 septembre 2022 !

