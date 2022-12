EXPOSITION – JOHN PLATINGS, LA LIGNE ET LE CORPS Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

EXPOSITION – JOHN PLATINGS, LA LIGNE ET LE CORPS Pézenas, 6 janvier 2023, Pézenas . EXPOSITION – JOHN PLATINGS, LA LIGNE ET LE CORPS 11 Place Gambetta Pézenas Hérault

2023-01-06 14:00:00 – 2023-01-28 18:00:00 Pézenas

Hérault Exposition « La ligne et le corps » par John Platings : Dans les années 70, j’ai étudié à la Saint Martins School of Art à Londres, au Royaume-Uni.

À cette époque, je créais principalement des œuvres abstraites à grande échelle. Après mes études, j’ai participé à divers projets de construction, en particulier la réalisation d’un trimaran de 17 mètres. Après la naissance de mes enfants, j’ai décidé de quitter le Royaume-Uni par bateau, de m’installer avec ma famille en France et malheureusement j’ai dû mettre mon art de côté quelques temps. Mais depuis maintenant une quinzaine d’années, je suis investi dans ma passion pour la peinture et le dessin, notamment d’après modèle vivant; comme en témoignent les œuvres présentées à l’occasion de cette exposition, mon intérêt se concentre actuellement sur les portraits. Présence de l’artiste les vendredis 6, 13, 20 et 27 Janvier 2023 Exposition « La ligne et le corps » par John Platings Expositions Pézenas

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse 11 Place Gambetta Pézenas Hérault Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hérault

Pézenas Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

EXPOSITION – JOHN PLATINGS, LA LIGNE ET LE CORPS Pézenas 2023-01-06 was last modified: by EXPOSITION – JOHN PLATINGS, LA LIGNE ET LE CORPS Pézenas Pézenas 6 janvier 2023 11 Place Gambetta Pézenas Hérault Hérault Pézenas

Pézenas Hérault