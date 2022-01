Exposition John Coplans – La vie des formes Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Exposition John Coplans – La vie des formes Cherbourg-en-Cotentin, 6 février 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Exposition John Coplans – La vie des formes Cherbourg-Octeville 107 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

2022-02-06 – 2022-05-15 Cherbourg-Octeville 107 avenue de Paris

Cherbourg-en-Cotentin Manche Le Point du Jour présente, en coproduction avec la Fondation Henri Cartier-Bresson, la première exposition consacrée aux Self Portraits de John Coplans depuis la mort de l’artiste en 2003. Toutes issues de collections françaises, les œuvres exposées donnent une vision d’ensemble du travail de Coplans, depuis les images « à la pièce » de 1984 jusqu’à l’évocation de la dernière série, Body Parts (2001), en passant par les grands formats multiples des années 1990. Le Point du Jour, centre d’art / éditeur.

107, avenue de Paris – 50100 Cherbourg-en-Cotentin.

Tél. +33 (0)2 33 22 99 23.

infos@lepointdujour.eu / www.lepointdujour.eu.

Du mercredi au vendredi, de 14h à 18h. Samedi et dimanche, de 14h à 19h.

Entrée libre. Le Point du Jour présente, en coproduction avec la Fondation Henri Cartier-Bresson, la première exposition consacrée aux Self Portraits de John Coplans depuis la mort de l’artiste en 2003. Toutes issues de collections françaises, les œuvres exposées… infos@lepointdujour.eu +33 2 33 22 99 23 http://www.lepointdujour.eu/ Le Point du Jour présente, en coproduction avec la Fondation Henri Cartier-Bresson, la première exposition consacrée aux Self Portraits de John Coplans depuis la mort de l’artiste en 2003. Toutes issues de collections françaises, les œuvres exposées donnent une vision d’ensemble du travail de Coplans, depuis les images « à la pièce » de 1984 jusqu’à l’évocation de la dernière série, Body Parts (2001), en passant par les grands formats multiples des années 1990. Le Point du Jour, centre d’art / éditeur.

107, avenue de Paris – 50100 Cherbourg-en-Cotentin.

Tél. +33 (0)2 33 22 99 23.

infos@lepointdujour.eu / www.lepointdujour.eu.

Du mercredi au vendredi, de 14h à 18h. Samedi et dimanche, de 14h à 19h.

Entrée libre. Cherbourg-Octeville 107 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT Cotentin

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Cherbourg-Octeville 107 avenue de Paris Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Cherbourg-Octeville 107 avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin